Cyberattacchi in Italia | pioggia di traffico ostile blocca i siti

Negli ultimi giorni, diversi siti italiani hanno riscontrato un sovraccarico di traffico sospetto che ha causato blocchi e malfunzionamenti. Si tratta di un aumento inaspettato di richieste che, in alcuni casi, ha portato alla temporanea indisponibilità di servizi online. Le autorità stanno analizzando se si tratti di attacchi hacker mirati o di semplici errori tecnici, mentre si osserva come i siti di dimensioni più piccole siano tra i principali obiettivi di queste attività.

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? Domande chiave Come distinguere un errore del server da un attacco hacker?. Perché i piccoli siti italiani sono i bersagli preferiti?. Quali paesi guidano la pioggia di traffico ostile verso l'Italia?. Cosa accade quando i gestori decidono di non comunicare l'attacco?.? In Breve Attacco avvenuto mercoledì 13 maggio intorno alle ore quattro del mattino.. Traffico malevolo proveniente da Russia, Cina, Singapore, Bielorussia e Medio Oriente.. Nessuna violazione di dati personali o obbligo di notifica al Garante.. Piccole imprese italiane colpite da attacchi automatizzati tramite server ponte in America.. Migliaia di siti web in Italia subiscono ogni giorno attacchi informatici automatizzati che colpiscono blog, e-commerce e portali della pubblica amministrazione, secondo le rilevazioni degli esperti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cyberattacchi in Italia: pioggia di traffico ostile blocca i siti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cyberattacchi in aumento: in Italia oltre 2.500 a settimanaABBONATI A DAYITALIANEWS Le aziende italiane più colpite rispetto alla media globale L’Italia continua a essere uno dei principali bersagli del... Maltempo sull’Italia, donna ferita da un ramo caduto a Genova. Grandine e pioggia a Roma, traffico in tilt(Adnkronos) – Una donna di 65 anni è rimasta ferita alla testa questa mattina in via Bartolomeo Guidobono, nel quartiere di Carignano a Genova, da un... Cyberattacchi, i cavi sottomarini italiani concentrati in Sicilia. Se attaccano lì, addio internetOltre 4 miliardi di euro di danni economici potenziali e il 95-99% del traffico internet intercontinentale europeo concentrato nei cavi sottomarini che approdano anche in Sicilia: è questo lo scenario ... affaritaliani.it Cyberattacchi in Italia, nel 2025 incidenti in aumento del 13%: fabbriche e banche nel mirino, l’AI arma a doppio taglioC’è una parola che torna, insistente, scorrendo le pagine del nuovo rapporto sulla sicurezza informatica italiana: pressione. Pressione continua, strutturale, sistemica. Non l’onda improvvisa ... corriere.it