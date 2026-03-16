Ogni settimana in Italia si verificano più di 2.500 cyberattacchi, con numeri in costante aumento. Le aziende italiane sono tra le più colpite rispetto alla media globale, mostrando una vulnerabilità crescente agli attacchi informatici. Le statistiche indicano che il paese si colloca tra le mete preferite dei criminali informatici, che sfruttano le falle nei sistemi di sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le aziende italiane più colpite rispetto alla media globale. L’Italia continua a essere uno dei principali bersagli del cybercrimine internazionale. Secondo l’ultimo Global Threat Intelligence Report pubblicato da Check Point Research, le organizzazioni nel nostro Paese subiscono in media 2.507 attacchi informatici ogni settimana. Il dato rappresenta un incremento del 3% rispetto all’anno precedente e soprattutto supera del 20,2% la media globale, che si ferma a circa 2.086 attacchi settimanali per organizzazione. Questo significa che le aziende italiane sono colpite con una frequenza significativamente più alta rispetto al resto del mondo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cyberattacchi in aumento: in Italia oltre 2.500 a settimana

Articoli correlati

Leggi anche: Tumori urologici ereditari, in Italia ogni anno oltre 5.500 casi

Meteo Italia, piogge in aumento e aria mite: la settimana giorno per giornoRoma - Peggioramento graduale con piogge e neve sulle Alpi, coinvolte zone ioniche e Nord Ovest, clima più mite e instabile fino all’inizio della...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cyberattacchi in aumento in Italia...

Temi più discussi: Cyber attacchi in aumento: nel 2025 +49% rispetto al 2024 secondo il rapporto Clusit 2026; Cyber attacchi in aumento, le imprese italiane corrono ai ripari; Rapporto Clusit 2026: cyber attacchi in forte crescita, in Italia il 10% degli incidenti mondiali; Cyber attacchi in aumento, Italia tra i Paesi più colpiti: boom nel settore governativo.

Cyber attacchi in aumento: nel 2025 +49% rispetto al 2024 secondo il rapporto Clusit 2026Il nuovo rapporto Clusit 2026 conferma la crescita dei cyber attacchi a livello globale ma anche in Italia: scopri tutti i dati sul tema ... libero.it

Cyber attacchi in aumento, le imprese italiane corrono ai ripariLe aziende italiane intensificano gli investimenti in sicurezza informatica, con il mercato della cybersecurity che raggiunge 2,78 miliardi di euro nel 2025. Sotto assedio anche le imprese familiari ... italiaoggi.it

Nuova piattaforma di simulazione contro cyberattacchi realistici: I ricercatori dell’istituto tedesco Fraunhofer FKIE hanno sviluppato PowerRange, una piattaforma di simulazione virtuale che aiuta gli… dlvr.it/TRSfJS #EnergiaSolare #Fotovoltaico #TransizioneE x.com

MOSE, PROTOCOLLO TRA POLIZIA DI STATO E CONSORZIO VENEZIA NUOVA CONTRO I CYBERATTACCHI MOSE sempre più infrastruttura strategica anche sul fronte digitale. Firmato a Venezia un protocollo tra Polizia di Stato e Consorzio Venezia Nuov - facebook.com facebook