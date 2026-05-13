Polizia e istituzioni si sono confrontate questa settimana sul tema della cyber-sicurezza, concentrandosi sulla tutela dello spazio digitale e sulla protezione dei minori dalle insidie del web. Le discussioni hanno riguardato le strategie per rafforzare la sicurezza informatica e prevenire i rischi legati alla navigazione online. Sono stati affrontati anche aspetti legati alla sovranità digitale e alle responsabilità delle autorità in materia di controllo e intervento.

La difesa dello spazio cibernetico e la tutela dei minori dalle derive del web si confermano al centro dell'agenda istituzionale. Venerdì 15 maggio, presso l’Aula Magna della Questura di Pavia, la Segreteria provinciale della Fsp Polizia ha promosso un vertice di alto profilo strategico dal titolo “CyberSicurezza: tra haters e opportunità per le nuove generazioni”. L’iniziativa, che coinvolge i vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e rappresentanti del Governo, si pone l’obiettivo di analizzare le criticità di un ecosistema digitale in costante mutamento e la necessità di una risposta statale coordinata. L’apertura dei lavori è affidata a un videomessaggio del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cyber-sicurezza: Polizia e Istituzioni a confronto sulla sovranità digitale

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