Cybersicurezza Michelini Telsy | Sovranità digitale per competitività industriale e sicurezza nazionale

Un esperto di sicurezza informatica ha dichiarato che la sovranità digitale rappresenta un elemento chiave per la competitività industriale e la sicurezza nazionale di un paese. Secondo quanto affermato, questa questione va oltre gli aspetti tecnologici, assumendo importanza nel contesto geopolitico mondiale. La discussione riguarda quindi l’importanza di proteggere le infrastrutture digitali e di mantenere il controllo sulle risorse e le tecnologie strategiche.

"La sovranità digitale non è solamente un tema tecnologico, ma un tema di competitività industriale e di sicurezza nazionale che il paese può avere nell'ambito del panorama geopolitico mondiale". Queste le parole di Alessandra Michelini, amministratore delegato e Presidente di Telsy, società del gruppo Tim, intervenuta nella 5^ edizione di Cybersec, la conferenza internazionale in corso a Roma e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia. "Riteniamo che ridurre la dipendenza da tecnologie extra UE sia assolutamente necessario ma non sufficiente se non combinato con un quadro di governance italiana ed europea che possa darci la garanzia di una giurisdizione e regolamentazione chiara", aggiunge.

