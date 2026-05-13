Cyber-estorsioni | perché nel 2026 il vero pericolo è il furto di dati non il blocco dei Pc

In occasione dell’Anti-Ransomware Day il 12 maggio, Kaspersky ha presentato un report che analizza le evoluzioni delle minacce informatiche nel 2025. Secondo lo studio, le cyber-estorsioni di tipo ransomware sono state protagoniste di numerosi attacchi, ma si prevede che nel 2026 il rischio principale sarà il furto di dati, più che il blocco dei computer. La relazione fornisce dettagli sulle tendenze emergenti e sugli scenari futuri nel settore della sicurezza digitale.

In occasione dell’Anti-Ransomware Day, (ieri 12 maggio), Kaspersky ha pubblicato un report che offre una panoramica delle principali tendenze ransomware (malware che bloccano l’accesso ai Pc a meno che non si accetti di pagare un riscatto) emerse nel 2025 e approfondimenti sugli scenari che.🔗 Leggi su Today.it

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