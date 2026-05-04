A Foggia, circa 44mila caldaie si trovano in una situazione di incertezza a causa del blocco del portale digitale dedicato alla registrazione dei dati tecnici. Questo impedisce ai tecnici di inserire le informazioni relative alle ispezioni svolte, lasciando un vuoto nella documentazione ufficiale. La mancanza di aggiornamenti potrebbe comportare conseguenze legali e amministrative per la gestione di questi apparecchi.

? Cosa scoprirai Cosa rischiano le 44mila caldaie di Foggia con il portale bloccato?. Perché i tecnici non possono più registrare le ispezioni effettuate?. Chi deve risolvere lo stallo tra Comune e AMService?. Come influisce questo blocco digitale sul lavoro dei termoidraulici locali?.? In Breve Blocco digitale attivo dal 31 marzo per mancata gestione tra Comune e AMService. Pasquale Vitale e Alessia Di Franza denunciano danni alle piccole imprese artigiane. Livello di regolarità impianti al 95% a rischio per stallo burocratico foggiano. Contratto AMService scaduto lo scorso dicembre senza nuovo incarico amministrativo assegnato. Pietro Pipitone e Pasquale Vitale, vertici del sindacato Claai di Foggia, denunciano un blocco operativo che coinvolge oltre 44mila caldaie nel capoluogo foggiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, 44mila caldaie nel limbo: il blocco digitale dei dati tecnici

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