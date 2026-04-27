Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi casi di furto di dati e tentativi di ricatto legati all'uso di siti di incontri, tra cui piattaforme dedicate a incontri adulti. Un'esperta ha evidenziato come utenti di una nota piattaforma di incontri per adulti siano stati vittime di tentativi di phishing e minacce di diffondere contenuti sensibili. Questi episodi mostrano i rischi invisibili associati all'utilizzo di determinati servizi online.

📌 Cosa sapere L'esperta Larkina segnala rischi di ricatto e phishing su piattaforma Adult Friend Finder. La mancata cancellazione di 15 milioni di profili espone gli utenti a violazioni continue. L'esperta di analisi della privacy e dei dati web Larkina ha evidenziato i rischi sistemici legati all'uso di piattaforme come Adult Friend Finder, dove la gestione delle informazioni personali e la vulnerabilità dei database possono trasformare un servizio di incontri in un bersaglio per attività🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siti di incontri: il pericolo invisibile tra furto dati e ricatti

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