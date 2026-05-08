Una nuova citycar elettrica è stata presentata con una lunghezza di circa 4 metri, progettata per affrontare la città con un design distintivo. La versione VZ si distingue per alcune modifiche tecniche che migliorano la stabilità del telaio rispetto alla versione standard. La vettura mira a combinare la praticità urbana con prestazioni sportive, suscitando domande sulle caratteristiche tecniche che permettono questa fusione.

? Domande chiave Come può una citycar da 4 metri offrire prestazioni da sportiva?. Quali modifiche tecniche rendono il telaio della versione VZ più stabile?. Perché il sound ispirato alla Formula E cambia durante la guida?. Quanto spazio offre il bagagliaio nonostante le dimensioni compatte del modello?.? In Breve Prezzi tra 29.950 e 39.950 euro per le versioni Launch Edition e VZ.. Batteria da 52 kWh con autonomia fino a 446 km per le versioni base.. Versione VZ con 226 cv, 0-100 kmh in 6,8 secondi e 440 km autonomia.. Bagagliaio da 441 litri e impianto audio Sennheiser da 475W con 12 altoparlanti.. Le colline catalane vicino a Barcellona ospitano il debutto su strada della nuova CUPRA Raval, la citycar elettrica da 4,04 metri che punta a ridefinire il concetto di agilità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova CUPRA Raval: la citycar elettrica che sfida la città con stile

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