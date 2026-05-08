Cupra Raval la prova de Il Fattoit – La citycar elettrica che diverte – FOTO

Una prova della Cupra Raval è stata pubblicata da Il Fatto.it, che ha mostrato immagini della citycar elettrica. La vettura è stata presentata attraverso una serie di fotografie che ne evidenziano il design e le caratteristiche estetiche. La prova si concentra sull’aspetto pratico e sulla capacità di divertire alla guida, senza approfondimenti tecnici o opinioni personali. Sono state condivise sei immagini che illustrano dettagli del modello.

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‹ › 1 6 cupra raval. ‹ › 2 6 cupra raval. ‹ › 3 6 cupra raval. ‹ › 4 6 cupra raval. ‹ › 5 6 cupra raval. ‹ › 6 6 cupra raval. Grintosa, giovane e capace di creare una connessione autentica con chi la guida. Queste le prime impressioni dopo aver provato la nuova CUPRA Raval lungo un percorso che da Barcellona ci ha portato sulle morbide colline intorno alla città catalana, passando dall’autostrada. Lunga 4,04 m, è la 100% elettrica più compatta del brand spagnolo. Già ordinabile in Italia, debutta con tre versioni: Launch Edition, Launch Edition Plus e Launch Edition VZ, con prezzi che vanno da 29.950 a 39.950 euro. Tutte montano una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) da 52 kWh, le prime due sviluppano 211 cavalli e hanno autonomia fino a 446 km mentre la VZ, protagonista del nostro test drive, sale a 226 cv per 440 km.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cupra Raval, la prova de Il Fatto.it – La citycar elettrica che diverte – FOTO Notizie correlate CUPRA Raval, l’elettrica urbana con carattere. Arriva in estate il nuovo hi-tech per la città – FOTO‹ › 1 / 7 cupra raval ‹ › 2 / 7 cupra raval ‹ › 3 / 7 cupra raval ‹ › 4 / 7 cupra raval ‹ › 5 / 7 cupra raval ‹ › 6 / 7 cupra raval ‹ › 7 / 7 cupra... Kia EV2, la prova de Il Fatto.it – L’elettrica urbana che convince – FOTO‹ › 1 / 6 kia ev2 ‹ › 2 / 6 kia ev2 ‹ › 3 / 6 kia ev2 ‹ › 4 / 6 kia ev2 ‹ › 5 / 6 kia ev2 ‹ › 6 / 6 kia ev2 Prima di guidare la Kia EV2 ci... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cupra Raval, la piccola elettrica da grandi prestazioni: il test drive; Cupra Raval VZ prova su strada: l’elettrica per divertirsi | Quattroruote.it; Cupra Raval, abbiamo provato la nuova elettrica compatta. Ecco come va e quello che c’è da sapere; Cupra Raval, L’A prima prova. Cupra Raval, la piccola elettrica dalle grandi prestazioni: la prova su stradaLe tre versioni di lancio in Italia sono tutte con batteria da 52 kWh. Le prime due (Launch e Lanch plus) con 211 cavalli e raggiunge poco meno di 450 chilometri di autonomia, mentre la VZ da 226 ... tg24.sky.it Cupra Raval non è solo stile: il carattere si sente in ogni curva | Test driveCupra Raval ha un design sicuro di sé e pieno di carattere, ma guidandola in test drive attorno a Barcellona, anche la guida ci ha colpito. techprincess.it Elettrica in carica: e se il cavo non si stacca Con la Cupra Raval si fa così #cupraraval #ev #colonnina #alvolante @cupra_it - facebook.com facebook