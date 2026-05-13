Un incidente tra una moto e un'auto si è verificato a Cuneo, provocando l'incendio della moto dopo lo scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il motociclista è rimasto ferito e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese pubbliche. Le cause dell'incidente e le circostanze che hanno portato all'incendio sono ancora in fase di approfondimento.

? Domande chiave Come si è innescato l'incendio sulla moto dopo l'impatto?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del motociclista ferito?. Cosa hanno ricostruito i Carabinieri sulla dinamica dello scontro?. Perché quel tratto di via Valle Po è considerato pericoloso?.? In Breve Sinistro avvenuto lunedì 11 maggio alle ore 20:55 in via Valle Po.. Vigili del fuoco di Cuneo intervengono per domare l'incendio sulla moto.. Carabinieri effettuano rilievi in frazione Madonna dell’Olmo per ricostruire la dinamica.. Paziente monitorato presso l'ospedale Santa Croce dopo il trasporto d'urgenza.. Un motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Croce di Cuneo dopo uno scontro violento avvenuto lunedì 11 maggio alle ore 20:55 in via Valle Po, nella frazione di Madonna dell’Olmo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuneo, moto in fiamme dopo lo scontro con un’auto: ferito il centauro

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