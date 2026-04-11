Scontro tra auto e moto a Mozzagrogna | ferito centauro di Lanciano

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio in contrada Rosciavizza, nel territorio di Mozzagrogna, coinvolgendo un'auto e una moto. Un centauro di Lanciano è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le prime cure. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

Un centauro di Lanciano è rimasto ferito nell'incidente stradale di ieri pomeriggio, 10 aprile, in contrada Rosciavizza, nel territorio di Mozzagrogna.Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 16 e ha visto coinvolti una Ford Fiesta, condotta da un 36enne di Paglieta, e una moto Bmw. Ad avere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Scontro auto-moto alla rotatoria di Mozzagrogna: ferito un sedicenneIncidente stradale questa mattina, 27 febbraio 2026, all'interno della rotatoria all'ingresso di Mozzagrogna, lungo la strada provinciale 217 che... Incidente tra auto e moto: morto il centauro, ferito l'automobilistaMIRANO (VENEZIA) - Incidente mortale nella serata di venerdì 20 febbraio a Mirano dove si sono scontrate un'automobile e una moto. Temi più discussi: Incidente sulla Tuscolana: scontro tra auto, morti una donna e un 16enne. Tre feriti, tra cui una bambina; Scontro tra auto e moto a Sona: due feriti gravi; Scontro tra auto e moto sulla Provinciale 17: due feriti, uno è grave; Scontro tra auto e moto sul Sempione a Sesto Calende, in azione l’elisoccorso. Scontro tra due auto in A14, muore 21enne. Grave una ventenneAltri sei giovani sono stati portati in ospedale. L'incidente ieri sera attorno alle 23 sulla diramazione per Ravenna ... rainews.it Violento scontro tra auto e camion sul viadotto Ingotte, un feritoSi tratta di una donna rimasta incastrata tra le lamiere ed estratta dai Vigili del Fuoco. Mezzo pesante in bilico sulla scarpata, utilitaria ribaltata ... rainews.it Blucerchiati in campo alle 15, scontro diretto da non fallire: dal dubbio Pierini al ritorno di Brunori, ecco come la squadra di Lombardo proverà a fermare Insigne e compagni - facebook.com facebook Scontro su Hormuz, buio sui negoziati Ai colloqui fissati a Islamabad, Teheran si presenta in una posizione migliore di Washington Francesca Luci x.com