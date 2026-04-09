Cumulo di pene | 48enne finisce in carcere

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cesenatico e dai colleghi della Stazione. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione legata a un cumulo di pene. L’uomo è stato portato in carcere. La notizia è stata resa nota dai militari coinvolti nell’intervento.

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cesenatico assieme ai colleghi della Stazione. E’ accaduto nei giorni scorsi, quando i militari hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna. L’uomo, di origini argentine ma da tempo domiciliato in zona, un anno fa era stato arrestato dai carabinieri del Nor di Cesenatico, intervenuti per dei disordini durante una manifestazione di protesta per la chiusura di un dormitorio. Dopo l’iter giudiziario lo scorso settembre era stato condannato a cinque mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cumulo di pene: 48enne finisce in carcere Minacce, insulti e aggressioni alla compagna. 48enne finisce in carcereLa Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività investigative volte al contrasto alla violenza domestica, ha dato esecuzione a un’ordinanza... Leggi anche: Nuovo cumulo di pene per Corvino: fine pena fissato al 2040