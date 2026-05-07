Nella mattinata di oggi, un uomo di 32 anni è stato condannato a più di sette anni di reclusione per il suo coinvolgimento in un'attività di spaccio tra le province di Caserta e Napoli. La sentenza è stata emessa presso il carcere di Santa Maria, dove l’individuo si trovava già detenuto. La condanna si basa su un procedimento giudiziario che ha portato al riconoscimento di numerosi reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i militari della Stazione dei Carabinieri di Cesa hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento riguarda un 32enne originario del casertano, già detenuto, nei cui confronti è stata disposta l’esecuzione di pene concorrenti per un totale di 7 anni, 10 mesi e 3 giorni di reclusione. La condanna è legata a reati in materia di sostanze stupefacenti, in particolare detenzione ai fini di spaccio, commessi tra il 2024 e il 2025 nelle province di Caserta e Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spaccio tra Caserta e Napoli, cumulo pene per 32enne: dovrà scontare oltre 7 anni di carcere

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