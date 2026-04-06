Lunedì di Pasquetta sulla cima del Pirellone, con il nido dei falchi pellegrini che ha dato alla luce il primo pullo del 2026. Intorno alle 9:50, i genitori Giò e Giulia hanno accolto il loro cucciolo, il primo di quest'anno. La coppia di falchi pellegrini nidifica stabilmente sulla torre simbolo della Regione Lombardia da diversi anni. La nascita rappresenta un nuovo avvenimento nel ciclo naturale di questi uccelli.

Milano, 6 aprile 2026 – Lunedì di Pasquetta festoso sulla cima del Grattacielo Pirelli dove questa mattina, intorno alle 9:50, è nato il primo pullo del 2026 di Giò e Giulia, la coppia di falchi pellegrini che da anni nidifica sulla torre simbolo della Regione Lombardia. "Un evento - ha evidenziato il presidente Attilio Fontana - atteso e seguito da migliaia di cittadini, affezionati alla storia dei due rapaci urbani che, dal 2014, tornano puntualmente a oltre 125 metri di altezza per dare vita a una nuova covata". Il nome della coppia rivela un omaggio all’architetto Gio Ponti, celebre progettista del Pirellone, e a sua moglie Giulia Vimercati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa al Pirellone, è nato il pullo dei falchi pellegrini Giò e Giulia: primo cucciolo del 2026

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La notizia, diffusa via social dal marito Tiziano nel giorno di festa, ha generato un’ondata di partecipazione e messaggi d’affetto da parte di tantissime persone che l’avevano conosciuta e apprezzata. facebook

Festa #Benevento, vince a #Salerno (il #Catania perde) e torna in Serie B dopo tre anni x.com