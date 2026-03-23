Cultura | Nanni Misto domani a palazzo Valentini Il meridiano della poesia

Domani, a partire dalle ore 16:30, si svolgerà presso la Sala Di Liegro di Palazzo Valentini un evento culturale intitolato “Il Meridiano della Poesia”. Questo evento è organizzato dall’associazione Esquilino Poesia Aps ed è dedicato alla figura di Elisabetta Destasio Vettori. A comunicarlo è stato Dario Nanni, esponente del gruppo Misto, presidente della Commissione Giubileo e membro della Commissione Cultura. Partecipazione di Artisti e Poeti. All’incontro, oltre a Dario Nanni, prenderanno parte anche Angelo De Florio, presidente dell’associazione promotrice, insieme a un gruppo di poeti e artisti di spicco quali Plinio Perilli, Laura De Luca, Francesco Lioce, Gabriella Sica, Letizia Leone e Anita Napolitano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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