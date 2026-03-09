Cultura | Nanni Misto domani presentazione raccolta poesie a Palazzo Valentini

Domani a Palazzo Valentini si terrà la presentazione della raccolta di poesie intitolata

Il libro L’irregolare geometria delle tegole è una raccolta di poesie che affronta una vasta gamma di tematiche, spaziando da riflessioni più intime e personali a considerazioni sulla natura, sulla società e sull’attualità. L’autore romano, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, ha un legame profondo con l’Abruzzo, legame che si nutre di ricordi familiari e personali, mantenendo un rapporto viscerale e duraturo con questa terra. Presentazione del libro a Palazzo Valentini. Queste informazioni sono state rilasciate in una nota dal presidente della commissione Giubileo e componente della commissione Cultura del Campidoglio, Dario Nanni, del gruppo Misto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

