Alla Chiesa della Spina la mostra ' Pino Biggi I grembi di Maria'

Da pisatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Inaugurata la nuova mostra ospitata nella Chiesa della Spina 'Pino Biggi. I grembi di Maria', promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa e organizzata dall’associazione 'Pino Biggi' in collaborazione con l’associazione 'Il gabbiano'. L’esposizione è stata curata da Paola Marini e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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