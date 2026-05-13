Tancredi di Gioachino Rossini fa il suo attesissimo ritorno dopo ventidue anni al Teatro dell’Opera di Roma. Questo melodramma eroico, composto in due atti e basato su un libretto di Gaetano Rossi, è tratto dall’opera di Voltaire e sarà in scena dal 19 al 29 maggio 2026 presso il Costanzi. La prima rappresentazione avrà luogo martedì 19 maggio, con diretta su Radio3, mentre giovedì 21 maggio sarà trasmessa in prima serata su Rai5. L’opera viene presentata nella sua versione tragica, in un nuovo allestimento curato dalla regista Emma Dante. “Quando entri nel mondo rossiniano, entri in una specie di luogo fatato, in cui succede di tutto, ma in cui tutto ha un suo filo logico.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: all’Opera di Roma Tancredi di Rossini firmato da Emma Dante e diretto da Michele Mariotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

L'italiana in Algeri: la "follia organizzata" dell'opera di Rossini diretta da Fabio CherstichIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Nell’ambito della Stagione d’Opera e Danza del Teatro Alighieri, il...

Michele Venitucci, l'intervista al Tancredi della serie Rai 'Guerrieri': “Le cicatrici da mostrare”Quella a Michele Venitucci in esclusiva per Virgilio Notizie non è un’intervista che procede per promozione.

Temi più discussi: Roma Capitale, la cultura tra memoria e contemporaneità; Sito Istituzionale | A giugno La tempesta silenziosa, il progetto ideato da Alessandro Baricco; Emma Dante e i pupi siciliani. Il Tancredi di Rossini all'Opera di Roma; I 100 anni di Henze, all'Opera di Roma La piccola Cubana e El Cimarron.

Com'è la cultura/il comportamento nei teatri/nelle sale da concerto/nei teatri d'opera nel tuo paese? Est vs Ovest reddit

Luci sul torneo. A Roma gli Internazionali BNL d’Italia escono dal Foro Italico e si espandono nel centro: fino al 10 maggio la Fontana di Trevi diventa un palcoscenico serale con videoproiezioni ispirate al grande tennis. Il progetto unisce sport, cultura e promo x.com

Roma, il Teatro dell’Opera celebra i 100 anni di HenzeDal 15 al 21 maggio il Teatro dell’Opera di Roma omaggia Hans Werner Henze nel centenario della nascita con due lavori legati a Cuba e alla letteratura di Miguel Barnet: La piccola cubana ed El Cim ... radiocolonna.it

'La piccola cubana' ed 'El Cimarrón': l'Opera di Roma celebra Henze a 100 anniL'Opera di Roma celebra il centenario della nascita di Hans Werner Henze con la presentazione di due sue opere, La piccola cubana ed El Cimarrón. Le esecuzioni si tengono l'11 e il 12 maggio nel s ... it.blastingnews.com