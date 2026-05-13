Cultura | all’Opera di Roma Tancredi di Rossini firmato da Emma Dante e diretto da Michele Mariotti

Da romadailynews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tancredi di Gioachino Rossini fa il suo attesissimo ritorno dopo ventidue anni al Teatro dell’Opera di Roma. Questo melodramma eroico, composto in due atti e basato su un libretto di Gaetano Rossi, è tratto dall’opera di Voltaire e sarà in scena dal 19 al 29 maggio 2026 presso il Costanzi. La prima rappresentazione avrà luogo martedì 19 maggio, con diretta su Radio3, mentre giovedì 21 maggio sarà trasmessa in prima serata su Rai5. L’opera viene presentata nella sua versione tragica, in un nuovo allestimento curato dalla regista Emma Dante. “Quando entri nel mondo rossiniano, entri in una specie di luogo fatato, in cui succede di tutto, ma in cui tutto ha un suo filo logico.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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