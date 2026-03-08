Michele Venitucci l' intervista al Tancredi della serie Rai ' Guerrieri' | Le cicatrici da mostrare

Michele Venitucci, attore noto per il ruolo di Tancredi nella serie Rai 'Guerrieri', ha rilasciato un'intervista in cui parla delle sue esperienze e delle emozioni che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Ha condiviso riflessioni sulla sua crescita personale, sui momenti di solitudine e sulla necessità di trovare affetto. Venitucci ha anche menzionato le cicatrici che porta e che ora mostra con orgoglio.

Quella a Michele Venitucci in esclusiva per Virgilio Notizie non è un’intervista che procede per promozione. Potrebbe esserlo dal momento che dal 9 marzo è coprotagonista su Rai 1 della serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio. Ma non lo è: è semmai un attraversamento. Con Michele Venitucci si finisce con il personaggio – Tancredi, l’ispettore nato dalla penna di Carofiglio – ma si comincia con il conversare di precarietà come stato esistenziale, di solitudine come compagna abituale, di amore come “tormentata ricerca”. Non c’è posa. Non c’è costruzione. C’è un uomo che racconta cosa significa restare dentro un mestiere che ti espone, ti giudica, ti lascia in attesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Michele Venitucci, l'intervista al Tancredi della serie Rai 'Guerrieri': “Le cicatrici da mostrare” Giacomo Stallone, l'intervista al Dago della serie di Rai 1 ‘L’invisibile’: “Il mio forte senso civico“Ci sono persone che imparano presto a guardare il mondo da una distanza particolare. Leggi anche: Belmonte del Sannio, cittadinanza onoraria al prefetto Franca Tancredi e all'imprenditore Michele Maria Biallo Altri aggiornamenti su Michele Venitucci. Argomenti discussi: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, Gassmann dà volto e verità all’avvocato di Carofiglio; Guerrieri - La regola dell’equilibrio: cast e trama episodio 1x1 su Rai 1.