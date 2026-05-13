Cuba addio ai prezzi fissi | benzina e diesel seguiranno il mercato

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cuba, il governo ha annunciato la fine dei prezzi fissi per benzina e diesel, che ora seguiranno le dinamiche del mercato. La decisione permette l'importazione privata di carburante, un cambiamento rispetto alle politiche precedenti. Questa modifica potrebbe influenzare i costi dei trasporti sull’isola, dato che i prezzi dei carburanti saranno determinati dalle condizioni di mercato. La misura rappresenta un nuovo passo nelle politiche energetiche del paese.

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? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi prezzi il costo dei trasporti a Cuba?. Perché il governo ha deciso di permettere l'importazione privata?. Chi garantirà la disponibilità di carburante nelle stazioni di servizio?. Quanto inciderà la volatilità internazionale sul portafoglio dei cubani?.? In Breve Nuove tariffe in vigore dal 15 maggio per benzina e diesel.. Prezzi legati ai costi reali delle importazioni e sanzioni USA.. Apertura parziale a operatori privati per importazione autonoma carburanti.. Carenza di valuta estera aggrava la crisi nelle città come Avana.. Dal 15 maggio il governo di Cuba introdurrà prezzi variabili per la vendita di benzina e diesel, interrompendo il regime di tariffe fisse in un momento di estrema carenza energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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