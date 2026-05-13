Cuba addio ai prezzi fissi | benzina e diesel seguiranno il mercato

A Cuba, il governo ha annunciato la fine dei prezzi fissi per benzina e diesel, che ora seguiranno le dinamiche del mercato. La decisione permette l'importazione privata di carburante, un cambiamento rispetto alle politiche precedenti. Questa modifica potrebbe influenzare i costi dei trasporti sull’isola, dato che i prezzi dei carburanti saranno determinati dalle condizioni di mercato. La misura rappresenta un nuovo passo nelle politiche energetiche del paese.

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