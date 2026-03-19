Taglio accise carburanti 2026 | cosa sta succedendo ai prezzi di benzina e diesel

Il decreto sulle accise dei carburanti per il 2026 ha ottenuto l’approvazione del Consiglio dei ministri e il suo iter continua senza intoppi. La decisione riguarda la riduzione delle tasse sui carburanti, influenzando i prezzi di benzina e diesel. Nessuna modifica è stata annunciata finora riguardo alle tempistiche di attuazione o ai dettagli delle misure approvate.

L’iter del decreto carburanti procede senza ritardi dopo il via libera arrivato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026, rendendo immediatamente operative le nuove disposizioni. Di conseguenza, il taglio delle accise pari a 25 centesimi al litro entra in vigore già da oggi, 19 marzo. Il tema del taglio delle accise sui carburanti torna centrale nel dibattito economico nazionale, mentre benzina e diesel registrano nuovi rincari in tutta Italia. L’aumento dei prezzi alla pompa, legato anche alle tensioni internazionali e al costo del petrolio, sta spingendo il governo a valutare possibili interventi per contenere l’impatto su famiglie e imprese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Taglio accise carburanti 2026: cosa sta succedendo ai prezzi di benzina e diesel Articoli correlati Leggi anche: Carburanti, niente taglio delle accise: cosa farà il governo per ridurre i prezzi di benzina e diesel Leggi anche: Caro carburanti, taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora: cosa succede Tutti gli aggiornamenti su Taglio accise Temi più discussi: Caro carburanti, ecco cosa prevede il decreto legge: le misure; Decreto in vigore: taglio di 25 centesimi a litro. Controlli della Gdf su rispetto prezzi; Prezzi diesel e benzina, taglio di 25 centesimi al litro tra accise e Iva; Da oggi taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburante. Prezzi carburante, taglio accise e credito di imposta: cosa prevede il dl(Photo by Valentina Stefanelli/LaPresse) Taglio delle accise, credito di imposta per gli autotrasportatori e ... msn.com Carburanti, il taglio dele accise in vigore da oggiIter immediato per il decreto carburanti approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il taglio delle accise di ... ansa.it DECRETO CARBURANTI - Taglio accise e crediti d'imposta: ecco tutte le novità >>> https://shorturl.at/Bw1dd - facebook.com facebook #TG2000 - #Decretocarburanti, taglio #accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni #19marzo #TV2000 #Meloni #benzina #diesel x.com