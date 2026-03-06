Benzina e diesel prezzi ancora in aumento | il gasolio sfiora i 2 euro al litro ai massimi dal 2023

Il prezzo di benzina e diesel continua a salire, con il gasolio che tocca i 2 euro al litro in molte stazioni di servizio. Si tratta di un valore che rappresenta il massimo da ottobre 2023, secondo quanto riferiscono i distributori. La variazione interessa sia le aree urbane che le zone più periferiche, dove i prezzi si sono mantenuti stabili o sono aumentati leggermente.

Roma, 6 marzo 2026 – Il prezzo di benzina e diesel torna a salire, il gasolio al distributore arriva al record da ottobre 2023 raggiungendo in molti casi i 2 euro al litro. Le quotazioni del petrolio, complice la guerra di Usa e Israele contro l’Iran, hanno ripreso a salire: il Brent ha sfondato quota 85 dollari al barile. Effetto immediato per gli automobilisti visto che la quotazione internazionale del gasolio, di nuovo sopra i mille dollari la tonnellata, è al massimo dal 14 settembre 2023, quella benzina dal 15 gennaio 2025, come segnala Staffetta Quotidiana evidenziando come “con queste quotazioni, i riflessi sui prezzi dei carburanti alla pompa sono inevitabili e immediati: verde al massimo dal 2 luglio 2025, diesel al massimo dal 29 ottobre 2023”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

