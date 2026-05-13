Cruz ricorda | La Coppa Italia del 2005 è stata unica Chivu? Mi fa piacere vederlo trionfare ecco cosa mi auguro
Durante un'intervista nel programma dedicato all'Inter, Cruz ha ricordato la finale di Coppa Italia del 2005, definendola un evento unico. Ha espresso soddisfazione nel vedere Chivu vincere e ha condiviso i suoi auguri per il trionfo dell’attuale finale tra le due squadre. Cruz ha partecipato con parole di riconoscimento e ricordi legati a quella competizione passata.
di Paolo Moramarco Cruz, ospite del MatchDay Programme dell’Inter, è intervenuto in merito alla finale di Coppa Italia di questa sera tra ricordi e auguri. Nel MatchDay Programme pubblicato dall’ Inter in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro la Lazio, Julio Cruz (ex di entrambe le squadre) ha condiviso i suoi ricordi più belli riguardo alla Coppa Italia vinta con i nerazzurri nel 2005, soffermandosi anche sul suo rapporto con l’attuale allenatore Cristian Chivu, che ha portato la squadra a vincere il ventunesimo scudetto. LA COPPA ITALIA DEL 2005 – «Quella Coppa Italia nel 2005 è stata una cosa unica, bellissima. Era da tanto che l’Inter non vinceva un trofeo.🔗 Leggi su Internews24.com
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Temi più discussi: La storia delle finali di Coppa Italia dell'Inter: 9 i trionfi nerazzurri; La finale in fumo: Sarri, Chivu e quelle passioni per sigarette e coppe; Giornata di Coppe nella storia dell’Inter; Il Matchday Programme della Finale di Coppa Italia.
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