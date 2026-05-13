Durante un'intervista nel programma dedicato all'Inter, Cruz ha ricordato la finale di Coppa Italia del 2005, definendola un evento unico. Ha espresso soddisfazione nel vedere Chivu vincere e ha condiviso i suoi auguri per il trionfo dell’attuale finale tra le due squadre. Cruz ha partecipato con parole di riconoscimento e ricordi legati a quella competizione passata.

di Paolo Moramarco Cruz, ospite del MatchDay Programme dell’Inter, è intervenuto in merito alla finale di Coppa Italia di questa sera tra ricordi e auguri. Nel MatchDay Programme pubblicato dall’ Inter in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro la Lazio, Julio Cruz (ex di entrambe le squadre) ha condiviso i suoi ricordi più belli riguardo alla Coppa Italia vinta con i nerazzurri nel 2005, soffermandosi anche sul suo rapporto con l’attuale allenatore Cristian Chivu, che ha portato la squadra a vincere il ventunesimo scudetto. LA COPPA ITALIA DEL 2005 – «Quella Coppa Italia nel 2005 è stata una cosa unica, bellissima. Era da tanto che l’Inter non vinceva un trofeo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cruz ricorda: «La Coppa Italia del 2005 è stata unica. Chivu? Mi fa piacere vederlo trionfare, ecco cosa mi auguro»

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Temi più discussi: La storia delle finali di Coppa Italia dell'Inter: 9 i trionfi nerazzurri; La finale in fumo: Sarri, Chivu e quelle passioni per sigarette e coppe; Giornata di Coppe nella storia dell’Inter; Il Matchday Programme della Finale di Coppa Italia.

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