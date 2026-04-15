Toscani | Mi fa piacere che si pensi a me ma non mi candido a sindaco

Un noto professionista ha dichiarato di non voler entrare in politica, precisando di non aver mai avuto interessi in quel settore e di voler completare il suo percorso come notaio in modo decoroso. Ha aggiunto di non avere intenzione di candidarsi a sindaco, nonostante abbia ricevuto alcune attenzioni da parte di altri. La sua priorità resta il lavoro in ambito notarile e la volontà di mantenere una vita lontana dalla politica attiva.