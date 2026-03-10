L’ex attaccante di Inter e Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha commentato la qualificazione dell’Atalanta agli ottavi di Champions League, affermando di non aspettarsi che fosse l’unica squadra italiana a raggiungere questa fase. Rummenigge ha anche parlato della prossima sfida tra i bavaresi e i bergamaschi, sottolineando il suo punto di vista sulla partita senza approfondire motivazioni o cause.

© Calcionews24.com - Rummenigge ammette: «Non mi aspettavo che l’Atalanta sarebbe stata l’unica italiana agli ottavi, ecco come vedo la sfida col Bayern Monaco»

