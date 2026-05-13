Crossodromo di Miravalle I residenti ricorrono al Tar | Stravolta una collina intera

I residenti di Miravalle hanno presentato un ricorso al Tar in seguito ai lavori al crossodromo. Lamentano che una collina intera sia stata modificata in modo significativo, senza aver ricevuto chiarimenti sulle modalità di autorizzazione di tale intervento. Non chiedono la sospensione dell’attività sportiva, ma desiderano capire come siano stati concessi i permessi per una trasformazione così consistente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Non chiediamo al Tar di fermare lo sport. Ma vogliamo capire come sia stato possibile autorizzare una trasformazione così rilevante". A dirlo sono i residenti di Miravalle, Cocoioni, Poggio Cuccule, realtà limitrofe al crossodromo, che hanno deciso di ricorrere al tribunale amministrativo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crossodromo di Miravalle, i residenti annunciano ricorso al TARArezzo, 12 maggio 2026 – Si apre un nuovo fronte attorno al Crossodromo di Miravalle, sulle colline di Montevarchi. Leggi anche: I residenti di via Carraia ricorrono al Tar Argomenti più discussi: Crossodromo di Miravalle, i residenti annunciano ricorso al TAR; Il Gran Premio d'Italia torna al circuito Miravalle; Crossodromo di Miravalle, alcuni residenti annunciano ricorso al TAR: Sia fatta chiarezza sugli interventi sulla collina; Il Mondiale MXGP torna a Miravalle: il Moto Club Brilli Peri riporta Montevarchi al centro del motocross internazionale. Crossodromo rimesso a nuovo. Miravalle pronto per le gareRivoluzione Miravalle. Lo storico crossdromo di Montevarchi è stato sottoposto ad un restyling complessivo che ha dato un volto ancora più tecnico al tracciato in vista degli appuntamenti di rilievo ... lanazione.it