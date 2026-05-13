Il ministro della difesa ha dichiarato che per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è necessaria una vera tregua. Ha precisato che ogni nuova operazione militare richiede una cornice giuridica chiara e l’autorizzazione del Parlamento. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulle strategie per garantire la sicurezza delle rotte marittime nella regione. Nessuna indicazione è stata data su eventuali azioni pratiche imminenti.

Una nuova eventuale missione richiede «una vera tregua, una cornice giuridica e l’autorizzazione del Parlamento». Lo ha ribadito il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. "Avviciniamo due cacciamine ad Hormuz, ma aspettiamo la pace" «Laddove scoppiasse la pace, servirebbe quasi un mese di navigazione a tutte le unità delle nazioni alleate per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crosetto: "Per il ripristino della libertà di navigazione ad Hormuz serve una tregua vera"

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