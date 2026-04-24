Il ministro degli esteri di uno dei paesi europei ha affermato che la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz non è negoziabile. Ha aggiunto che i leader dell’Unione Europea sono stati molto chiari nel sottolineare che lo stretto deve rimanere aperto senza imposizioni o pedaggi. È stato sottolineato anche l’impegno a lavorare in questa direzione per garantire la libertà di attraversamento delle rotte marittime.

I leader Ue “sono stati molto chiari sul fatto che la libertà di navigazione non è negoziabile, quindi lo Stretto di Hormuz deve essere aperto senza alcun pedaggio, e dobbiamo impegnarci in tal senso”. Lo ha detto l’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, all’arrivo al Consiglio europeo informale a Cipro. “Dato che abbiamo le operazioni Aspidas e Atalanta già attive nella regione, il modo più rapido per mettere insieme questa coalizione di volenterosi è utilizzare quelle missioni per potenziarle, per rafforzarle con navi e strumenti le capacità necessarie”, ha evidenziato. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Kallas: “libertà di navigazione a Hormuz non negoziabile”

Freedom of Navigation NON-NEGOTIABLE! Strait of Hormuz Crisis

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