Il ministro della difesa ha affermato che l’Europa si impegnerà a svolgere un ruolo nel contesto del Transito nel Golfo, sottolineando tuttavia la necessità di una tregua stabile. Ha aggiunto che l’obiettivo principale è permettere alle navi di transitare senza il rischio di conflitti, ritenendo questa una condizione fondamentale per l’apertura di un percorso più sicuro nella zona.

“L’Europa farà la sua parte, ha dichiarato che farà la sua parte. Il problema è avere una tregua consolidata e avere la possibilità che le navi vadano lì senza un teatro di guerra, è quello che è il primo passo. Una volta che ci sarà quello, si inizierà a discutere. Continuo a dire che la soluzione che io personalmente, ma tutto il governo italiano e penso anche tutti i governi europei riterrebbero migliore è che l’Onu finalmente possa prendere una decisione e non sia bloccata al Consiglio di Sicurezza da nessuna delle nazioni”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della presentazione dell’ultimo libro di Carlo Calenda, a proposito della possibilità di estendere la missione europea Aspides anche allo stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Crosetto: "Ue farà sua parte per Stretto di Hormuz ma serve tregua"

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