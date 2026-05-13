Il ministro della difesa ha annunciato che, per motivi di sicurezza, due unità di cacciamine stanno venendo preparate per essere schierate nelle acque di Hormuz. La decisione è stata presa in via precauzionale e riguarda il posizionamento strategico delle unità navali per monitorare la zona. Nessuna altra informazione sui tempi o su eventuali operazioni successive è stata comunicata ufficialmente.

Il governo italiano sta predisponendo “due unità cacciamine” in maniera precauzionale e “rigorosamente nel quadro delle missioni autorizzate”, allo scopo di partecipare a eventuali missioni nello Stretto di Hormuz quando la guerra sarà finita. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’audizione delle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato. La pianificazione e il posizionamento “sono essenziali” per non restare impreparati, ha aggiunto il ministro, secondo cui si tratta di una scelta “di responsabilità” e un approccio “funzionale” che consentirà “all’Italia di poter contribuire senza ulteriori ritardi a eventuali iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Crosetto, avviciniamo due cacciamine a Hormuz ma aspettiamo la pace

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