Cristo Fernandez attore di Ted Lasso diventa calciatore professionista negli Usa la storia di Dani Rojas

Cristo Fernandez, attore noto per il ruolo di Dani Rojas nella serie televisiva Ted Lasso, ha annunciato di aver firmato un contratto come calciatore professionista negli Stati Uniti. La sua decisione segue la precedente carriera come attore e non ha precedenti nel mondo dello sport di alto livello. Fernandez ha condiviso pubblicamente la notizia sui social media, senza fornire dettagli sul club o sulla durata del contratto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui