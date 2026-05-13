Cristo Fernandez attore di Ted Lasso diventa calciatore professionista negli Usa la storia di Dani Rojas
Cristo Fernandez, attore noto per il ruolo di Dani Rojas nella serie televisiva Ted Lasso, ha annunciato di aver firmato un contratto come calciatore professionista negli Stati Uniti. La sua decisione segue la precedente carriera come attore e non ha precedenti nel mondo dello sport di alto livello. Fernandez ha condiviso pubblicamente la notizia sui social media, senza fornire dettagli sul club o sulla durata del contratto.
L’attore Cristo Fernandez, famoso per aver interpretato Dani Rojas nella serie Ted Lasso, ha firmato un contratto da calciatore professionista con l’El Paso Locomotive FC. Dopo un infortunio giovanile e il successo televisivo, il trentacinquenne messicano torna allo sport agonistico nella USL Championship statunitense. Il ritorno in campo di Cristo Fernandez come calciatore professionista Dal set di Ted Lasso alla USL Championship La nuova sfida dell'attore messicano nel calcio Usa Il ritorno in campo di Cristo Fernandez come calciatore professionista Cristo Fernandez, noto per aver interpretato il personaggio di Dani Rojas nella serie tv “Ted Lasso”, ha ufficialmente trasformato la finzione in realtà firmando un contratto con l’El Paso Locomotive FC.🔗 Leggi su Virgilio.it
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