Il ritorno di Ted Lasso | teaser trailer e nuova missione per la quarta stagione

Oggi è stato pubblicato il teaser trailer della quarta stagione di “Ted Lasso”, la serie televisiva disponibile su Apple TV. La produzione riprende le vicende dell’allenatore, protagonista della storia, e si prepara a tornare con nuove puntate. La serie ha ottenuto riconoscimenti e popolarità, contribuendo a definire un nuovo stile di intrattenimento televisivo. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

L’attesa è finita: l’allenatore più ottimista del piccolo schermo sta per tornare a Richmond. Apple TV ha svelato oggi il teaser trailer della quarta stagione di Ted Lasso, la serie cult che ha ridefinito il concetto di feel-good movie televisivo. Jason Sudeikis riprende il suo ruolo iconico in un nuovo capitolo che debutterà il prossimo 5 agosto, con nuovi episodi ogni mercoledì fino al gran finale del 7 ottobre. La vera sorpresa riguarda la trama: dopo aver salutato il Richmond maschile, Ted torna in Inghilterra per affrontare la sua sfida più grande, ovvero allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, il team e il coach impareranno a “buttarsi senza pensarci troppo”, scoprendo opportunità inaspettate.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Il ritorno di “Ted Lasso”: teaser trailer e nuova missione per la quarta stagione A new adventure for Ted Lasso Season 4 (2026) | OFFICIAL TRAILER Notizie correlate Apple TV svela il 2026 | Dal ritorno di “Ted Lasso” al debutto di Titan X in “Monarch”In occasione dell’Apple TV Press Day di Los Angeles, il colosso di Cupertino ha alzato il velo su una programmazione 2026 che si preannuncia... Leggi anche: House of the Dragon 3, svelati primo teaser trailer e mese di uscita della nuova stagione Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Shrinking - Ondacinema; Shrinking, mai più senza il dottor Jimmy contro ogni regola; Shrinking – Stagione 3; Elizabeth Banks: Apple TV+ punta su di lei per una nuova commedia. Ted Lasso torna in campo con una missione inedita nel trailer della quarta stagioneTed Lasso torna il 5 agosto su Apple TV+ con la quarta stagione: ecco trailer e prime immagini dei nuovi episodi. bestmovie.it Ted Lasso 4, ecco il primo teaser e la data d'uscita! Si torna al RichmondLa quarta stagione di Ted Lasso arriva su Apple TV+ il 5 agosto, con nuovi episodi e il debutto della squadra femminile. serial.everyeye.it Cos'hanno in comune Harry Potter, Il Trono di spade, Black Panter, Creed, Young Sheldon, Ted Lasso, The Walking Dead, Breaking Bad e I Peccatori Ma la straordinaria voce di Grazie ai più che magici ragazzi di , - facebook.com facebook