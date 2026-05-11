In occasione della Festa della mamma, celebrata il 10 maggio 2026, l'attrice e conduttrice ha condiviso un messaggio sui social in cui ha ricordato l'insegnamento ricevuto dalla madre. Ha scritto di come la figura materna abbia influenzato la propria crescita personale e professionale, sottolineando il legame speciale che le collega. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i follower, che hanno commentato con affetto e riconoscenza.

I n occasione della Festa della mamma, celebrata il 10 maggio 2026, Michelle Hunziker ha scelto di condividere con i propri follower un momento di profonda intimità e gratitudine. Attraverso un video pubblicato sui social, la conduttrice ha reso omaggio a sua madre, Ineke, sfogliando i ricordi di una vita racchiusi nei vecchi album fotografici di famiglia. Michelle Hunziker, la carriera e gli amori della showgirl. guarda le foto Michelle Hunziker, il rituale per la Festa della mamma. Seduta sul divano, immersa in un’atmosfera domestica e serena, Michelle Hunziker ripercorre le tappe della sua infanzia attraverso scatti in bianco e nero e foto dai colori vintage.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Michelle Hunziker: «Mia mamma Ineke mi ha insegnato chi diventare»

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