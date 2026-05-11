Michelle Hunziker | Mia mamma Ineke mi ha insegnato chi diventare
In occasione della Festa della mamma, celebrata il 10 maggio 2026, l'attrice e conduttrice ha condiviso un messaggio sui social in cui ha ricordato l'insegnamento ricevuto dalla madre. Ha scritto di come la figura materna abbia influenzato la propria crescita personale e professionale, sottolineando il legame speciale che le collega. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i follower, che hanno commentato con affetto e riconoscenza.
I n occasione della Festa della mamma, celebrata il 10 maggio 2026, Michelle Hunziker ha scelto di condividere con i propri follower un momento di profonda intimità e gratitudine. Attraverso un video pubblicato sui social, la conduttrice ha reso omaggio a sua madre, Ineke, sfogliando i ricordi di una vita racchiusi nei vecchi album fotografici di famiglia. Michelle Hunziker, la carriera e gli amori della showgirl. guarda le foto Michelle Hunziker, il rituale per la Festa della mamma. Seduta sul divano, immersa in un’atmosfera domestica e serena, Michelle Hunziker ripercorre le tappe della sua infanzia attraverso scatti in bianco e nero e foto dai colori vintage.🔗 Leggi su Iodonna.it
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Al matrimonio di mia figlia Aurora piangerò per tutto il tempo Sono ancora incredula, non ci credo che mia figlia si sposa. Già so che piangerò per tutto il tempo, cercherò di nascondermi. Il matrimonio si farà in Sicilia.? #michellehunziker #mamma #auro facebook