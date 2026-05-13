Cristian Gallella replica a Tara Gabrieletto la sua versione | Il matrimonio finì perché lei aveva un altro

Cristian Gallella ha risposto alle dichiarazioni di Tara Gabrieletto rilasciate a Fanpage.it, offrendo la sua versione dei fatti riguardo alla fine del loro matrimonio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato i motivi che, a suo avviso, hanno portato alla rottura con la ex compagna. Le sue dichiarazioni arrivano a distanza di tempo da quanto avvenuto tra i due, senza ulteriori commenti o dettagli aggiuntivi.

Cristian Gallella replica alle dichiarazioni rilasciate da Tara Gabrieletto a Fanpage.it. L'ex tronista di Uomini e Donne dà la sua versione sui motivi che causarono la fine del matrimonio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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