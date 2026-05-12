Tara Gabrieletto e Cristian Gallella lei svela la verità sull’addio | l’ex marito l’ha tradita

Tara Gabrieletto ha dichiarato di essere stata tradita dal suo ex marito, Cristian Gallella. Dopo diversi anni, la donna ha deciso di parlare pubblicamente della fine della loro relazione, confermando le voci di un tradimento. La notizia è stata diffusa attraverso un'intervista, in cui ha spiegato le circostanze della rottura e le ragioni che l'hanno portata a fare questa rivelazione.

Dopo anni Tara Gabrieletto conferma di essere stata tradita dall’ex marito Cristian Gallella, cosa ha detto sulla rottura. Sono passati anni dalla fine relazione tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, un amore che era nato davanti alle telecamere nel 2012 a Uomini e Donne. Cristian Gallella e Tara Gabrieletto (Screen Ig @chimagazineit) Nel 2016 i due avevano sugellato il loro amore con le nozze, nel 2020 però spiazzarono tutti con il loro addio. Per anni si sono mostrati innamoratissimi sui social e in molti erano curiosi di sapere cosa fosse successo tra loro. Si era parlato di un tradimento che però lei aveva negato, l’ex tronista annunciando la separazione disse che non avrebbero mai svelato i motivi della rottura.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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