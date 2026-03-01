Crisi Iran Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare Da solo la mia famiglia è rimasta a Dubai

Il ministro della difesa sta tornando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare. La sua famiglia è rimasta a Dubai, mentre lui si sposta con un volo di Stato. La situazione di crisi in Iran ha portato alla decisione di rientro. Nessun altro dettaglio sulle ragioni di questa scelta è stato comunicato.

Il ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare. Il ministro era rimasto bloccato a Dubai dopo l’attacco all’Iran. Così come lo sono al momento anche tanti italiani, residenti o meri turisti colpevoli di aver scelto lo scalo aereo sbagliato. Sto rientrando in italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero. Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali. «Sto rientrando in italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero. 🔗 Leggi su Open.online

Dopo l'esplosione della crisi in #Iran, arriva l'appello di #Papa Leone XIV. “La stabilità e la pace – ha detto all'angelus - non si costruiscono con le minacce reciproche e con le armi" x.com

Si aggrava la crisi in Medio Oriente all’indomani degli attacchi congiunti condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, nei quali è stata uccisa la Guida suprema della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei. La morte è stata confermata anche dall'Iran. Nel - facebook.com facebook