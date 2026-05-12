Crisi Electrolux e la politica industriale | la lotta di classe l'hanno vinta gli industriali
A seguito della comunicazione di 1.700 licenziamenti presso Electrolux, si evidenzia la mancanza di una strategia industriale pubblica che possa tutelare i lavoratori. La decisione arriva in un contesto di delocalizzazioni e crescente attenzione ai profitti aziendali, mentre le questioni di politica industriale sembrano rimanere senza risposte concrete. La situazione mette in luce le tensioni tra le esigenze delle imprese e la tutela dell’occupazione.
1.700 licenziamenti a Electrolux evidenzia l'assenza di una strategia industriale pubblica. Tra delocalizzazioni e profitti, resta l'urgenza di cambiare le regole del mercato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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