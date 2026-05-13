Crisi del settore elettrodomestici il tavolo fantasma di Urso | istituito a inizio 2024 e mai convocato

A inizio 2024 è stato istituito un tavolo di confronto per affrontare la crisi nel settore degli elettrodomestici, definito “necessario” per capire le esigenze della filiera. Tuttavia, finora non è stato convocato nessun incontro ufficiale. Il settore viene considerato un elemento chiave del Made in Italy, ma le istituzioni non hanno ancora avviato un confronto pubblico ufficiale.

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Lo definì “necessario” per “conoscere le esigenze della filiera”, descritta come un “settore portante dell’eccellenza del Made in Italy”. La finalità era quella di “definire le politiche industriali strategiche per il rilancio”, così da “rendere competitivo il settore” nonché “sostenere l’occupazione”. Puntava, insomma, a “interventi normativi” specifici e a “politiche e linee di azione dedicate”. Il tavolo fantasma. Era il 22 febbraio 2024 quando il ministro delle Imprese Adolfo Urso pronunciava queste parole nel giorno dell’insediamento del tavolo permanente sul settore dell’ elettrodomestico. Accanto a lui il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e la sottosegretario Fausta Bergamotto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crisi del settore elettrodomestici, il tavolo fantasma di Urso: istituito a inizio 2024 e mai convocato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Istituito il "Tavolo della moda" a sostegno del settore produttivo siciliano“La Sicilia è la prima regione italiana a dotarsi di un tavolo della moda, per questa ragione desidero manifestare apprezzamento e ringraziare... Crisi del settore orafo, Confartigianato incontrerà il Ministro Urso il prossimo 20 aprile, per misure urgentiArezzo, 17 aprile 2026 – Crisi del settore orafo, Confartigianato incontrerà il Ministro Urso il prossimo 20 aprile, per misure urgenti. Temi più discussi: Crisi del settore elettrodomestici, Electrolux annuncia 1700 esuberi in Italia. Preoccupazione per il sito di Porcia; Electrolux: un’emergenza che nette a nudo la crisi del nostro sistema industriale. – Federazione Italiana Metalmeccanici; Crisi Electrolux: tavolo al Mise il 25 maggio; Electrolux riduce produzione di elettrodomestici e dimezza impiegati. Urso: Esito del green deal. Oggi andiamo in crisi se il frigorifero si guasta a Ferragosto. Ma immaginate di essere nel mezzo del deserto persiano, 2.400 anni fa, con 40 gradi all'ombra, e di potervi tranquillamente versare da bere aggiungendo dei cubetti di ghiaccio. Nessun trucco e nes x.com Electrolux, trattativa sugli esuberi. E Urso attacca le regole europeeIl ministro convoca l’azienda il 25 maggio. I sindacati: scongiurare la chiusura di Ancona. Misiani (Pd): dalla maggioranza nessun sostegno alle aziende ... repubblica.it Crisi Electrolux, Urso: Sappiamo come fareBOLOGNA. Il piano di Electrolux è inaccettabile. Ma sappiamo come fare. Dispensa ottimismo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo ... corriereromagna.it