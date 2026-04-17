Crisi del settore orafo Confartigianato incontrerà il Ministro Urso il prossimo 20 aprile per misure urgenti

Il settore orafo sta attraversando un momento di difficoltà e nei prossimi giorni una rappresentanza di Confartigianato terrà un incontro con il Ministro dello Sviluppo Economico. La riunione è prevista per il 20 aprile e si concentrerà sulla definizione di interventi immediati per affrontare la crisi che interessa il comparto. La data è stata comunicata oggi, mentre le parti stanno organizzando i dettagli della discussione.

Arezzo, 17 aprile 2026 – . Parrini (Presidente Confartigianato Orafi): “Imprese demoralizzate e mercati bloccati. A Roma porteremo il grido d’allarme del distretto” Forte preoccupazione, ma anche la volontà di reagire. È questo il sentimento che emerge dal Consiglio direttivo dell’Associazione nazionale orafi di Confartigianato, riunitosi nei giorni scorsi. Al centro dell’incontro, un’analisi approfondita della congiuntura del settore orafo e degli strumenti di sostegno disponibili per le imprese artigiane. Proprio per portare...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi del settore orafo, Confartigianato incontrerà il Ministro Urso il prossimo 20 aprile, per misure urgenti Notizie correlate Emergenza Xylella, Naturale incalza il ministro Lollobrigida: "Settore olivicolo in ginocchio, servono misure urgenti"“Quali iniziative urgenti si intenda adottare al fine di garantire un adeguato sostegno economico alle aziende olivicole colpite dalla Xylella... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Oro in crisi, ma Vicenza cresce; Crisi del Golfo, da Rovigo a Vibo: la mappa dei territori italiani più vulnerabili; Il primato dell’oro non basta più. Le esportazioni in caduta libera tra guerra in Iran e nuove tensioni; Crocieristi stranieri, regali e prezzo dell'oro: ecco le sfide presenti e future delle gioiellerie ravennati. Sicurezza del distretto orafo: riunione in Prefettura con istituzioni e rappresentanti del settoreStamani si è tenuta presso il Palazzo del Governo una riunione dedicata alla sicurezza del distretto orafo, convocata dal Prefetto con la partecipazione del Procuratore Capo della Repubblica presso il ... lanazione.it Non siamo il capro espiatorio della crisi del vino piemontese. La dura replica delle cooperative ad AscheriLa crisi del vino piemontese? «Colpa delle cantine sociali», aveva dichiarato in un’intervista al settimanale TreBicchieri del Gambero Rosso, Matteo Ascheri, produttore, enologo ed ex presidente del ... gamberorosso.it Corea del Sud, India, Malesia e Singapore sono molto esposti alla crisi del golfo Persico e rischiano di rimanere senza petrolio. L'articolo del Financial Times tratto dalla rassegna stampa di Liturri x.com L’incontro pubblico è promosso nel quadro del “Festival Resistenze” e propone un’analisi profonda che lega i conflitti internazionali alla crisi del sistema capitalista e alle sofferenze sociali nei nostri territori facebook