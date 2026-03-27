“La Sicilia è la prima regione italiana a dotarsi di un tavolo della moda, per questa ragione desidero manifestare apprezzamento e ringraziare l’assessore Edy Tamajo, per la sensibilità dimostrata, che nei giorni scorsi ha firmato il decreto istitutivo, ringraziamenti che estendo a tutte le associazioni di categoria che hanno scelto di aderire Confcommercio Sicilia, Confartigianato Sicilia, Cna Sicilia, Casartigiani Sicilia, Distretto della Moda Mythos”. Lo dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, che sarà presente al Tavolo in rappresentanza di Unioncamere Sicilia. Il "Tavolo della Moda regionale" è istituito nell’assessorato Attività produttive, con lo scopo di individuare e coordinare le iniziative da porre in essere a sostegno del comparto della moda delle aziende che operano in Sicilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Istituito il "Tavolo della moda" a sostegno del settore produttivo siciliano

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