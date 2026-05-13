Crisi del commercio Lo Giudice Ugl attacca Zattini Confcommercio | Ingiuste le sue accuse generiche ai sindacati
Recentemente, un dirigente di una confederazione del commercio ha criticato pubblicamente istituzioni e sindacati, sostenendo che non abbiano reagito adeguatamente alla perdita di oltre 3.000 posti di lavoro nel settore terziario. La replica di un rappresentante sindacale ha definito le accuse come generiche e ingiuste, sottolineando che le organizzazioni coinvolte non hanno evitato di esprimere posizioni ufficiali sulla situazione. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti sulla gestione della crisi nel settore commerciale.
Non è passata indifferente la recente presa di posizione di Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì, che ha puntato il dito contro istituzioni e sindacati, accusandoli di "silenzio" di fronte alla perdita di oltre 3 mila posti di lavoro nel settore terziario, a differenza della.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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