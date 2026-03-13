Lo chef René Redzepi, noto per aver guidato il ristorante Noma di Copenaghen, ha annunciato le sue dimissioni in seguito alle accuse di abusi sui dipendenti. La notizia è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento importante per la gestione del locale. Redzepi, riconosciuto per il suo ruolo nel panorama gastronomico, lascia il comando del ristorante senza commenti pubblici sulle accuse.

Dalle stelle (Michelin) alle stalle. Lo chef René Redzepi, gestore del ristorante Noma di Copenaghen, ha rassegnato le proprie dimissioni, a seguito di una serie di accuse di abusi avanzate contro di lui da oltre trenta ex dipendenti, portate a galla da un’inchiesta pubblicata dal New York Times domenica scorsa. In un post, l’uomo ha ribadito di voler assumersi le responsabilità delle proprie azioni: «Dopo oltre due decenni passati a costruire e guidare questo ristorante, ho deciso di fare un passo indietro e lasciare che i nostri straordinari leader accompagnino il locale nel suo prossimo capitolo». Redzepi si è dimesso anche dal consiglio di amministrazione del MAD, un ente benefico che aveva istituito nel 2011. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - René Redzepi, lo chef del Noma di Copenaghen, ha annunciato le sue dimissioni dopo le accuse di abusi sui dipendenti

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