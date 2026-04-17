L’Unione europea ha dichiarato che le scorte di carburante sono sotto controllo in vista di eventuali problemi derivanti dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La preoccupazione riguarda le possibili ripercussioni sulla fornitura di carburanti, ma finora non sono stati segnalati problemi di approvvigionamento. Le autorità europee monitorano attentamente la situazione e si preparano a intervenire in caso di necessità.

L'Unione europea si dice pronta a intervenire sulla possibile crisi del carburante legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz. “Il Gruppo di coordinamento petrolifero si è riunito ieri e ha concluso che al momento non vi sono carenze di carburante nell'Ue, tuttavia ci stiamo preparando a possibili carenze di approvvigionamento di carburante per aerei, che rimangono motivo di preoccupazione - ha detto la portavoce della Commissione europea, Anna-Kaisa Itkonen, nel briefing quotidiano con la stampa - La preoccupazione è che le nostre raffinerie coprono circa il 70% del consumo dell'Ue, e il resto dipende ovviamente dalle importazioni. E se la situazione nello Stretto di Hormuz dovesse persistere, l'Unione europea si preparerà ad avviare possibili azioni coordinate per quanto riguarda i carburanti aerei”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi carburanti, l'Ue rassicura: "Scorte aeree sotto controllo"

Notizie correlate

Fiavet Abruzzo e Molise rassicura: "Nessun allarmismo, situazione carburante limitata e sotto controllo"Fiavet Abruzzo e Molise intende rassicurare viaggiatori e clienti delle agenzie di viaggio in merito alle recenti notizie relative a una presunta...

Leggi anche: Metaniera russa alla deriva, il sindaco di Lampedusa rassicura: «Sotto controllo, scarroccia verso Malta»

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Crisi Gasolio, quanto reggeranno le scorte: ecco quando (forse) potrebbero finire; Scarsità di carburante per aerei, quali conseguenze per l’Italia e l’Europa?; Petrolio e gas, l’Ue teme uno shock prolungato dell’offerta; Carburanti, la Spagna taglia l’IVA del 10% e la Commissione la bacchetta.

Crisi carburanti, l'Ue rassicura: Scorte aeree sotto controlloL’Unione europea si dice pronta a intervenire sulla possibile crisi del carburante legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz. Il ... iltempo.it

Razionamento del carburante in arrivo? L’Ue sta valutandoPer contrastare la crisi in corso, l’Ue starebbe valutando l’ipotesi di un razionamento di carburante anche se si tratta di una vera e propria ultima spiaggia ... virgilio.it

Leggi l'appello di Marco Falcone sulla crisi dei carburanti nella pesca e le sue proposte per sostenere il comparto ittico. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. facebook

"La crisi nel Golfo non colpisce solo i carburanti, ma anche la filiera agroalimentare”. Lo ha detto l’eurodeputato @DarioNardella (Pd) a margine della commissione Agricoltura, dopo il dibattito con la Commissione Ue sulla crisi in Medio Oriente. Nardella ha co x.com