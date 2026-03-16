L'Agenzia Internazionale dell’Energia ha annunciato che i 32 paesi membri sono pronti a rilasciare ulteriori scorte di greggio dalle riserve di emergenza, se necessario, oltre ai 400 milioni di barili già comunicati la settimana scorsa. La possibilità di intervento è stata comunicata dal rappresentante dell’AIE, Birol, che ha sottolineato la disponibilità a intervenire sul mercato petrolifero in caso di bisogno.

I 32 Paesi membri dell’ Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) potrebbero rilasciare ulteriore petrolio dalle loro riserve di emergenza, se necessario, oltre ai 400 milioni di barili annunciati la scorsa settimana. Lo ha affermato il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, spiegando che il rilascio della scorsa settimana ha rappresentato un “cuscinetto temporaneo” che ha contribuito a contenere l’aumento dei prezzi del petrolio. Birol ha aggiunto, tuttavia, che “nonostante questo enorme rilascio, rimangono ancora molte scorte”. Ciò significa che “possiamo fare di più in seguito, se e quando necessario”. Birol ha dichiarato che i Paesi membri dispongono di ulteriori 1,4 miliardi di barili in riserve o scorte industriali a cui i governi potrebbero attingere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Petrolio, Birol (Aie): "Pronti a rilasciare ulteriori scorte di greggio se necessario"

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