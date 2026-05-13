Crisi carburante aereo | l’UE punta sul treno con il piano One Journey

L'aumento dei costi del carburante nel settore aereo ha portato l’Unione Europea a proporre il piano One Journey, che punta a incentivare l’utilizzo del treno come alternativa ai voli. La proposta prevede di rendere obbligatoria la vendita di biglietti online da parte delle ferrovie europee, con l’obiettivo di facilitare la scelta dei viaggi in treno. La crisi energetica nel Golfo si riflette sulla disponibilità e sui prezzi dei voli, influenzando i piani di viaggio dei passeggeri.

? Domande chiave Come influenzerà la crisi del carburante nel Golfo i tuoi voli?. Perché l'Europa vuole obbligare le ferrovie a vendere biglietti online?. Chi pagherà per i ritardi se perderai una coincidenza ferroviaria?. Quanto costeranno i viaggi in treno con il nuovo piano europeo?.? In Breve Dan Jorgensen e Piero Cipollone avvertono rischi carburante entro 4-6 settimane o fine maggio.. Piano One Journey obbliga operatori con quota di mercato superiore al 50% alla digitalizzazione.. Raffinerie europee garantiscono il 70% della produzione necessaria per limitare le importazioni.. Proiezioni indicano aumento del 5% passeggeri ferroviari e calo prezzi grazie a maggiore concorrenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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