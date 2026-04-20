Il governo tedesco ha deciso di attivare un piano d’emergenza a causa di una possibile scarsità di carburante per gli aerei, legata alle tensioni in Iran. Il Cancelliere ha convocato subito il Consiglio Nazionale per la Sicurezza, in risposta alle preoccupazioni legate al rischio di una crisi nel settore aeronautico. La misura mira a gestire le conseguenze di una crisi energetica nel comparto dei trasporti aerei.

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato la convocazione immediata del Consiglio Nazionale per la Sicurezza per contrastare il rischio di una carenza di carburante per l’aviazione, causata dal conflitto in corso in Iran. La decisione è stata comunicata durante l’apertura della fiera di Hannover, con l’obiettivo di garantire che cittadini e imprese possano contare sulla fornitura costante di prodotti essenziali come benzina, diesel e cherosene. La mossa di Berlino si inserisce in un quadro economico estremamente instabile: i prezzi del carburante per aerei in Europa hanno subito un raddoppio rispetto ai valori precedenti, dopo l’avvio delle operazioni belliche degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran avvenute il 28 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi carburante aereo: la Germania attiva il piano d’emergenza

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