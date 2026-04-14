Zelenskyy punta sul gasdotto Druzhba | il piano per i 90 miliardi UE

Il presidente ucraino ha incontrato rappresentanti europei a Berlino per discutere di un accordo che coinvolge il gasdotto Druzhba e il prestito di 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Ha proposto di riparare il gasdotto entro fine aprile, in cambio della revoca del veto ungherese sul prestito, che rappresenta un contributo finanziario importante per Kiev. La questione riguarda principalmente le modalità di sblocco dei fondi europei e le condizioni legate alla rete di distribuzione del gas.

A Berlino, il presidente ucraino Zelenskyy ha delineato una strategia di scambio cruciale per sbloccare i finanziamenti europei, proponendo la riparazione del gasdotto Druzhba entro la fine di aprile in cambio della rimozione del veto ungherese sul prestito da 90 miliardi di euro destinato a Kiev. L’incontro, avvenuto martedì con il cancelliere tedesco Merz, ha messo in luce come la gestione delle infrastrutture energetiche possa diventare la chiave di volta per la stabilità economica e militare dell’Europa orientale. Il ripristino del Druzhba come leva diplomatica. Le ferite inflitte al condotto petrolifero Druzhba lo scorso gennaio, a seguito di un attacco con droni, sono al centro di una nuova manovra politica tra Kiev e Budapest.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zelenskyy punta sul gasdotto Druzhba: il piano per i 90 miliardi UE Orbán e Fico mettono il veto sul prestito da 90 miliardi all’Ucraina: Ue approva le conclusioni con soli 25 Stati membriViktor Orbán e Robert Fico non mollano e bloccano l’impegno europeo di sostegno all’Ucraina, almeno fino a quando Kiev non ripristinerà le forniture... Leggi anche: Ue: ok a prestito da 90 miliardi a Kiev