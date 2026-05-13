Cressa la storia del Partigiano Orlando in scena al Museo del Baco da seta

Da novaratoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 15 maggio, alle 20,45, la sala del Museo del Baco da seta di Cressa ospiterà lo spettacolo di letture teatrali "Il Partigiano Orlando". L’iniziativa è presentata dalla Compagnia delle Donne dello Spi Cgil di Novara e Vco, con il patrocinio del comune di Cressa.Lo spettacolo è diretto da.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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