Cressa la storia del Partigiano Orlando in scena al Museo del Baco da seta
Venerdì 15 maggio, alle 20,45, la sala del Museo del Baco da seta di Cressa ospiterà lo spettacolo di letture teatrali "Il Partigiano Orlando". L’iniziativa è presentata dalla Compagnia delle Donne dello Spi Cgil di Novara e Vco, con il patrocinio del comune di Cressa.Lo spettacolo è diretto da.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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