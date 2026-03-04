A Vimercate è stata inaugurata una mostra che combina l’arte giapponese del manga e delle xilografie con la tradizione locale della coltivazione del baco da seta. L’esposizione mette in relazione le tecniche artistiche provenienti dal Sol levante con le pratiche della gelsibachicoltura nella regione della Brianza. La rassegna rimarrà aperta fino a una data da definire.

Un filo unisce il Sol levante e la Brianza, a Vimercate apre la mostra dedicata all’arte giapponese e alla storia della gelsibachicoltura. L’iniziativa è nata dalla collaborazione fra il Must e la Fondazione Mazzocchi, che gestisce il Museo d’Arte Orientale di Coccaglio, in provincia di Brescia. Da sabato allo Spazio Vivo di via Manin il pubblico potrà ammirare “Lo scrigno del Giappone“, selezione di opere raccolte nei viaggi di lavoro in Oriente dall’imprenditore Pompeo Mazzocchi, che commerciava in semi da baco da seta. Xilografie dei grandi maestri, sculture, armature e i celebri manga di Katsushika Hokusai. La mostra sarà anche occasione per riscoprire il legame tra il territorio e la coltivazione del gelso, attività economica di punta dal Medio Evo al Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal Sol Levante a Vimercate. Manga e xilografie si fondono con la coltura del baco da seta

