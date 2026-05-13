Dopo settimane di manovre basate sull’austerity e sulla riduzione della spesa pubblica, il governo si trova a dover rivedere le proprie scelte in materia di riarmo. Le politiche di contenimento della spesa hanno portato a una crescita economica stagnante, spingendo le forze politiche di destra a modificare la posizione precedentemente adottata. La decisione di rimettere in ordine le priorità segna un cambio di rotta rispetto alle precedenti dichiarazioni ufficiali.

Dopo le ultime Manovre all’insegna dell’austerity, con la crescita sacrificata ai conti pubblici, il governo è costretto a fare marcia indietro e a rimettere in fila le priorità. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, frena così sul riarmo e sposta il baricentro dell’agenda: “Le misure sul caro energia sono la vera priorità”. Una retromarcia politica che arriva dopo mesi in cui famiglie e imprese sono rimaste ai margini, mentre l’esecutivo cercava spazi soprattutto per la Difesa. Marcia indietro sul riarmo del governo. Rispondendo al Question Time, Giorgetti ha spiegato che il governo ha avviato “un dialogo serrato con la Commissione europea” per ottenere maggiore flessibilità sul caro energia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Crescita al palo, dalle destre arriva il dietrofront sul riarmo

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